Soziales Engagement zahlt sich aus

Wertheim.Im Rahmen des jährlichen sozialen Projektes veranstalteten die Auszubildenden des Aquila Firmenverbundes kürzlich ihren „Tag der offenen Tür“ auf dem Grundstück der Wertheimer Tafel, wie die Verantwortlichen mitteilen. Ziel sei es gewesen, Bürger bei kostenlosen Speisen und Getränken über ehrenamtliche Tätigkeiten zu informieren und neue Helfer zu gewinnen. Bereits 2017 engagierten sich die Azubis für die Wertheimer Tafel und ersetzten alte Regale zur Lagerung der Lebensmittel durch neue. Aufgrund der guten Zusammenarbeit entschieden die Auszubildenden, sich erneut für die Tafel zu engagieren. Am Infotag beteiligten sich ebenfalls der Rewe Lebensmittelmarkt auf dem Reinhardshof, die Metzgerei Gerberrich aus Altfeld sowie der Getränkehändler Stemmler aus Külsheim.

Bereits am Vortag liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, sodass am Projekttag alles reibungslos verlief. „Wir wollten mit unserem Projekt auf die Tafel aufmerksam machen. In unseren Augen ist das soziale Engagement in den letzten Jahren sehr in den Hintergrund gerückt, nur wenige Leute engagieren sich noch freiwillig ehrenamtlich“, so Auszubildende Cettina Sambataro, die im September ihre Ausbildung zur Industriekauffrau begann. Dies habe sich am Tag der offenen Tür bestätigt: Nur wenige potenzielle neue Helfer kamen zu der Veranstaltung.

Trotzdem sei die Veranstaltung erfolgreich gewesen. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez war von dem Engagement der Auszubildenden positiv überrascht und sprach großen Lob aus.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019