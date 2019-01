Spätmittelalterlichen Bildteppich rekonstruiert

wertheim.Sechstklässler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums fertigten Rekonstruktionen zum Marienleben aus dem Deutschen Historischen Museum in Berlin an. Sie wurden prompt dorthin eingeladen.

Der weihnachtliche Festkreis wird traditionell 40 Tage nach Weihnachten durch das Fest Mariä Lichtmess am 2. Februar - auch unter den Bezeichnungen Mariä Reinigung oder Darstellung Jesu im Tempel bekannt - abgeschlossen. Das Fest war in früherer Zeit ein wichtiges Datum im Jahreslauf.

Mit ihm verbanden sich Zahlungsfristen, zeitliche Fixierungen von Arbeitsverhältnissen sowie der Beginn des sogenannten Bauernjahres. Außerdem beziehen sich manche volkstümliche Bräuche, Sprichwörter, Reime und Wetterregeln auf diesen Festtag.

Allgemein glaubten die Bauern an die klimatologische Feststellung: „Ist’s zu Lichtmess klar und hell, kommt der Frühling nicht so schnell.“ Nach der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils Mitte der 1960er Jahre endet die offizielle Weihnachtszeit jedoch bereits am Fest der Taufe Jesu, dem Sonntag, der dem Dreikönigstag am 6. Januar folgt.

Biblisches Thema des kirchlichen Festes Mariä Lichtmess ist die im Lukasevangelium geschilderte Darstellung des neugeborenen Jesuskindes im Jerusalemer Tempel, seine Beschneidung sowie das Reinigungsopfer der jungen Mutter Maria. Mit dem Fest der Darstellung des Herrn ist in der Liturgie der katholischen Kirche die Kerzenweihe und eine anschließende Prozession mit brennenden Kerzen verbunden, daher der volkstümliche Name des Festes „Mariä Lichtmess“.

Die Klassen 6 des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium beschäftigten sich in Vorbereitung des Marienfestes im Fach Bildende Kunst unter der Leitung ihres Lehrers Andreas Jost intensiv mit einem spätmittelalterlichen Bildteppich zum sogenannten „Marienleben“ aus dem 15. Jahrhundert, der im Deutschen Historischen Museum der Bundesrepublik Deutschland zu Berlin ausgestellt ist.

Das textile Kunstwerk zeigt Darstellungen aus dem Leben Marias in einem Bilderzyklus, der die Verkündigung des Engels Gabriel an Maria, den Besuch Marias bei ihrer Verwandten Elisabeth, die Geburt Jesu in Bethlehem sowie die Anbetung des Jesuskindes durch die Magier aus dem Morgenland thematisiert.

Aufgabe der Schüler war es, farbige Rekonstruktionen des Teppichs mit seiner diffizilen Nadelmalerei zu erstellen, denn die pädagogische Vorgabe lautete, der Teppich sei dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen und nur Schwarz-Weiß-Fotos hätten die zerstörerischen Ereignisse überdauert. Die Schüler im Alter von etwa elf Jahren mussten also anhand von monochromen Abbildungen, die ihnen im Unterricht vorgelegt worden waren, Umrisszeichnungen erstellen und diese in mittelalterlicher Manier farbig fassen.

Mitarbeiter des Deutschen Historischen Museums in Berlin begutachteten die erstellten Rekonstruktionen und zeigten sich so erfreut über die Ergebnisse, dass sie die Schülerinnen und Schüler des Bonhoeffer-Gymnasiums spontan einluden, einmal in der Straße „Unter den Linden“ im Berliner Zeughaus die ständige Ausstellung „Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen“ zu besuchen.

Mehr als 7000 historische Exponate vermitteln hier die wechselvolle und spannungsreiche deutsche Geschichte vom Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts im internationalen Kontext. Die Ergebnisse der Kunstaktion der Klassen 6 werden momentan in einer kleinen Ausstellung am Gymnasium gezeigt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019