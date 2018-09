Spannende Einblicke in ein abenteuerliches Leben gewährt

Wertheim.Es war eine Premiere. Nicht, dass das der erste Vortrag war, den die 81-jährige Ellen Heibach gehalten hat. Immer wieder lockten ihre fundierten und humorigen Vorträge über bedeutende Persönlichkeiten viele Besucher an. Doch über ihr eigenes abenteuerliches Leben hatte sie bisher noch nie erzählt.

Als Frau des Diplomaten Bernhard Heibach verbrachte sie mehrere Jahre an der Seite ihres Mannes in Afrika, genauer gesagt in Mosambik und Malawi. Hierüber erzählte sie im Grafschaftsmuseum viele spannende Anekdoten, die so viele Menschen interessierten, dass die Stühle im Modersohn-Saal nicht ausreichten und noch Bänke hinzugestellt werden mussten.

Anlass für den Vortrag „Begegnung mit Afrika“ war die Sonderausstellung „Echt schräg“, in der Wertheimer Besonderheiten ausgestellt werden. Darunter sind ein Speer und ein Schild des Königs von Lesotho, die Ellen Heibach und ihr Mann bei ihrer Rückkehr nach Wertheim 1989 dem Grafschaftsmuseum vermachten.

Denn egal, wohin in der Welt es die gebürtige Berlinerin verschlug, ihrer Heimatstadt Wertheim, in der sie seit ihrem sechsten Lebensjahr aufwuchs, ist sie immer treu geblieben. Jeden Heimaturlaub verbrachte die Familie, zu der auch drei Kinder gehörten, in der Stadt an Main und Tauber. Hier wurden auch die Weihnachtsgeschenke bestellt, allerdings schon an Ostern, denn der Transport nach Afrika dauerte. „Man musste immer in der Zukunft leben“, erklärte Heibach.

Und dies waren nicht die einzigen Herausforderungen, die sie in dem fernen Land n den sechziger Jahren bewältigen musste, in einer Zeit, als es noch kein Internet oder auch nur eine stabile Telefonverbindung nach Europa gab. Die erste Station des Ehepaars war Mozambik, ein Land mit durchschnittlich 35 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von um die 90 Prozent. Hier musste sich die Familie selbst ein Haus suchen, denn da das Land nicht unabhängig war, gab es nur ein Konsulat und keine Botschaft, damit keinen eingerichteten Wohnraum für den Botschafter.

Rindsrouladen mit Spätzle

Doch es halfen die Hausangestellten, auch wenn sie es in fünf Jahren nicht geschafft habe, dem einheimischen Küchenboy das Kochen von Rindsrouladen mit Spätzle beizubringen, wie die gelernte Wirtschaftskorrespondentin bedauerte.

In diesem Land, zu der Zeit ein portugiesisches Überseegebiet, hatte Heibach Portugiesisch gelernt, „die schwierigste der lateinischen Sprachen“, wie sie betonte. Dafür hatte sie eine talentierte Portugiesisch-Lehrerin, die sie allerdings auch in Nöte brachte, mit ihrer Erklärung, sie liebe Sauerkraut. Ein halbes Jahr dauerte die Beschaffung der deutschen Delikatesse, nur um dann festzustellen, dass die Aussage der Lehrerin gar nicht stimmte.

Bildlich konnten sich die Zuhörer vorstellen, wie Ellen Heibach während eines Zyklons, der die Wasserversorgung unterbrach, bei einem der seltenen Regengüsse zwei Badewannen mit Wasser füllen ließ und dies dann streng rationiert zuteilte.

Während dieser Zeit bekam sie zwei Töchter – und Leopardenfelle von einem dankbaren Klienten ihres Mannes.

Als sie nach fünf Jahren nach Malawi umzogen, war das Wetter angenehmer, aber „kein Paradies ohne Schlangen“ – die schwarze und die grüne Mamba mussten ständig gejagt und von den Kindern ferngehalten werden. Besonders, da der ortsansässige Arzt betonte, er habe kein Gegengift, aber Penizillin. Schöner waren da im Garten schon der Avocado- und der Papaya-Baum. Einmalige Erlebnisse blitzten auf, wie der Besuch der Mädchenschule mitten im Busch, in der sie bei der Übergabe eines Instruments mit der deutschen Nationalhymne begrüßt wurden und die Nonnen eimerweise heißes Wasser anbrachten, damit der Botschafter auch baden konnte.

Voll Dankbarkeit

Sie blicke voll Dankbarkeit auf die afrikanischen Jahre zurück, betonte die Referentin und widmete den Vortrag ihrem Mann, dessen Todesjahr sich an just diesem Tag zum zweiten Mal jährte. Fasziniert folgten die Anwesenden dem einstündigen Vortrag. Nun können die Zuhörer nur hoffen, dass noch weitere Vorträge dieser Art folgen, etwa über ihre Jahre in Lissabon, Paris und Wien.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018