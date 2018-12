Spannende Einblicke in unterschiedlichste Bereiche

Wertheim.Bei einigen Aktionen der nächsten Forscherferien gibt es noch freie Plätze. In den Forscherferien Weihnachten können Kinder noch für den „Forschertag rund um Medien im Kindermuseum Frankfurt“ angemeldet werden. Der Kurs richtet sich an Kinder der zweiten bis fünften Klasse. An diesem Forschertag werden die jungen Forscher gleich drei verschiedene Medien kreieren. In der Druckwerkstatt können die Teilnehmer eigenen Texte und Bilder mit besonderen Schriften selbst drucken. In der Computerwerkstatt lernen sie unter anderem wie sie Texte und Bilder herstellen, bearbeiten, verfremden, gestalten und drucken können. Weiter geht es ins Radiostudio. Unter professioneller Anleitung nehmen die Kinder verschiedene Beiträge auf. Im Anschluss an den Kurs für Medienmacher tauchen die Teilnehmer im Museum noch etwas in die längst vergangene Zeit ein.

Termin: Donnerstag den 3. Januar 2019 von 8.15 bis 16 Uhr. Treffpunkt: Busparkplatz Realschule Bestenheid, Bresslauer Str., Bestenheid

Anmeldungen für die Exkursion können bis zum 20. Dezember erfolgen.

In den Forscherferien Fasching gibt es noch einige freie Plätze beim Kurs „ Die Berufe der Fernsehmacher ausprobieren“, zu dem auch eine Exkursion zum SWR Fernsehen in Stuttgart gehört. Das Angebot richtet sich an Kinder der dritten und vierten Klasse. In diesem Kurs lernen die jungen Forscher vieles über die Abläufe und Berufe der Fernsehmacher. Beim ersten Kurstermin beschäftigen sie sich mit den verschiedenen Bereichen in der Fernsehproduktion, lernen Berufsfelder kennen und üben, wie man gute Interviews führt. Am zweiten Kurstag besuchen sie das Studio des SWR in Stuttgart. Zudem blicken sie bei der „SWR Dschungeltour“ hinter die Kulissen und bekommen exklusive Einblicke.

Termine: Erster Kurstag: Samstag, den 16. Februar 2019 von 10 bis 15 Uhr im Kulturhaus Wertheim (1. Obergeschoss), Zweiter Kurstag: Mittwoch, den 6. März 2019 7 bis 14.30 Uhr, Treffpunkt: Busparkplatz Realschule Bestenheid, Bresslauer Str., Bestenheid.

Außerdem können Kinder noch für den Forschertag bei Weku Fenster und Türen in Bettingen angemeldet werden. Er richtet sich an Kinder der zweiten bis fünften Klasse. Sie bekommen einen Einblick in die Herstellung von Fenster und Türen. Sie lernen dabei die einzelnen Schritte der Montage kennen, dürfen selbst Arbeitsschritte ausprobieren und zum Thema experimentieren. Termin: Freitag, 8. März 2019 von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt: Vor der Firma Weku KG Fenster und Türen, Obere Grüben 3, Wertheim-Bettingen. Anmeldeschluss für die Forscherferien Fasching ist der 3. Februar 2019. fk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018