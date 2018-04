Spannung wirkt weit über Schlussakkord

Anzeige

Einen Querschnitt durch das Orgelschaffen Johann Sebastian Bachs präsentierte Organist Carsten Klomp am Samstag. Der Frauenchor der Stiftskirche fügte sich wie ein Mosaikstein ein.

Wertheim. Mit „Orgelkonzert – Der III. Teil der Clavierübung von Johann Sebastian Bach“ war die Überschrift des Konzerts am Sonntagnachmittag in der Stiftskirche recht unspektakulär angekündigt worden. Das Ergebnis war jedoch ein von Professor Carsten Klomp hochkarätig präsentierter Querschnitt durch das Orgelschaffen Johann Sebastian Bachs, darunter dem bekannten Präludium und Fuge Es-Dur, das wohl als eines der zentralen und bedeutendsten Orgelwerke Bachs gelten kann.

Symbolik

Der Frauenchor der Stiftskirche (Leitung: Bezirkskantorin Katharina Wulzinger) fügte sich wie ein präzise passender Mosaikstein in die von Albert Schweitzer „Orgelmesse“ genannte Auswahl an repräsentativen Orgelstücken ein und bereitete diese durch sein ein- bis vierstimmiges Singen aus dem Chorraum heraus vor. Die Musik Bachs sei nicht erklärungsbedürftig, so Professor Klomp zu Beginn, aber mit Erläuterungen habe man mehr davon.