Spatenstich für neue Zweigstelle

Anzeige

Wertheim.Gotthard Sonnleitner, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Sonnleitner Holzbauwerke, gab am Donnerstag den offiziellen Startschuss für den Bau einer Niederlassung mit Kundenkompetenzzentrum im Gewerbegebiet „Almosenberg“. Das Familienunternehmen hat sich auf den schlüsselfertigen Bau hochwertiger Holzhäuser inklusive Inneneinrichtung spezialisiert. Das Investitionsvolumen für die neue Niederlassung mit Kundenkompetenzzentrum beträgt mit den Grundstückskosten rund eine Million Euro. Voraussichtlich werden fünf Arbeitsplätze geschaffen.

„Wir freuen uns riesig“, sagte Bürgermeister Wolfgang Stein zur nächsten Ansiedlung am „Almosenberg“. Bis Dezember, so das Ziel, soll das zweigeschossige Gebäude mit ausgebautem Untergeschoss und einer Gesamtnutzfläche von rund 510 Quadratmetern auf dem knapp 2600 Quadratmeter großen Grundstück errichtet und in Betrieb genommen sein. Dann will die Firma Sonnleitner von Wertheim aus insbesondere Kunden im nördlichen Baden-Württemberg und Bayern sowie im südlichen Bereich von Hessen und Rheinland-Pfalz betreuen. stv