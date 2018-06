Spaziergang zu baulichen Schmuckstücken

Anzeige

Wertheim.Erstmals findet in Wertheim am morgigen Samstag der Tag der Architektur statt. An sechs Stationen in der Innenstadt präsentieren Bauherren und Architekten gelungene Projekte.

Die Stationen:

10 Uhr, Rathaus Wertheim, Arkadensaal: Werkbericht von Edgar Beuchert, Steg & Wohnbau. 10 Uhr

Vaitsgasse 7: Nachnutzung eines historischen Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert zur Wohnnutzung; Führung: 10.45, 11.30, 12.15, 13 Uhr