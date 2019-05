Spende für Aktion Regenbogen

Reicholzheim.Ein voller Erfolg war das Jubiläumsfest der Rekuplast am vergangenen Wochenende auf dem Firmengelände in Reicholzheim. Neben der Belegschaft und deren Familien nutzten auch zahlreiche Interessierte aus der Ortschaft das Angebot der Führungen und verschafften sich einen Einblick, was hinter den Rekuplast-Fassaden tagtäglich produziert wird. Veim gemütlichen Beisammensein bate man für die Speisen und Getränke um Spenden für die Aktion Regenbogen gebeten. Stolze 1135,93 Euro kamen zusammen, welche die Gesellschafter Klaus Haag und Stefan Garrecht an Regina Schmidt vom Verein „Aktion Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Main-Tauber e.V.“ übergaben.

