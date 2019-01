Spende für guten Zweck

Wertheim/reinhardshof.Auch in diesem Jahr wird die Ten Sing-Gruppe des CVJM Wertheim/Kembach-Dietenhan ausgediente Weihnachtsbäume am Samstag, 12. Januar, in Wertheim-Stadt und auf dem Reinhardshof entsorgen.

Während auf dem Reinhardshof zwischen 9.45 und 10.15 Uhr die Bäume am Parkplatz Konrad-Adenauer-Straße 9 entgegengenommen werden, sollen in Wertheim ab 9 Uhr mit dem Namen des Eigentümers versehen vor der Haustüre bereitgestellt werden.

Die Jugendlichen klingeln dann in den Wohnungen und nehmen das Geld für die Entsorgung und Spenden entgegen. Keinesfalls soll Bargeld an den Bäumen befestigt werden. Der Erlös soll zu 100 Prozent für Aidswaise in Kenia einsetzt werden, damit diese beim Partnerverein des CVJM Baden in Kisumu eine Ausbildung machen können.

Mit 540 Euro kann dort ein Jugendlicher für ein Jahr nicht nur Ausbildung machen, sondern auch wohnen und verpflegt werden. Ziel der Christbaumsammlung ist es, zwei Jugendlichen für jeweils ein Jahr die Ausbildung zu ermöglichen.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, alte Weihnachtsbäume zwischen 12 und 12.30 Uhr am evangelischen Gemeindehaus „Stiftshof“ in Wertheim (Mühlenstraße 3-5) abzugeben. cvjm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.01.2019