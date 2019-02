Uissigheim.Einen Scheck über 1000 Euro übergab das Vorstandsteam der Katholischen Frauengemeinschaft Uissigheim an Pater Joachim für die Kirchengemeinde. Die Geldspende ist ein Beitrag zur Renovierung des Kirchendachs in Uissigheim. Dies hatten die Frauen in der Generalversammlung beschlossen. Pater Joachim war sehr erfreut und dankte für die Spendenbereitschaft. Bild: Frauengemeinschaft

