Sperrung der Alten Mainbrücke

Marktheidenfeld.Das Laurenzi-Feuerwerk in Marktheidenberg findet am Sonntag, 19. August, um 22 Uhr statt. Wegen der anhaltenden Trockenheit mit Gefahrenstufe fünf für Waldbrände und Gefahrenstufe vier für Wiesenbrände wird es aber s nicht vom geplanten Ort am Mainufer abgeschossen. Dafür gibt es von der Alten Mainbrücke aus ein Feuerwerk mit Musikuntermalung.

Das Feuerwerk wird aus Brandschutzgründen nicht als Höhenfeuerwerk gezündet, so die Verantwortlichen. Gute Sicht auf das Spektakel ist daher nur im Bereich des Festgeländes und am Mainkai gewährleistet.

Die Alte Mainbrücke wird wegen Aufbauarbeiten für das Feuerwerk am Sonntag zwischen 13 und 22 Uhr in Fahrtrichtung Aschaffenburg halbseitig gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Georg-Mayr-Straße, die Nordbrücke und die Westspange. Die Umleitung wird ausgeschildert. Für den Verkehr aus Fahrtrichtung Aschaffenburg ist die Mainbrücke bis 22 Uhr normal nutzbar. Von 22 bis zirka 22.15 Uhr ist die Brücke komplett gesperrt.

