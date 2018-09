Reicholzheim.Die Tauberbrücke in Reicholzheim, Teil der Kreisstraße 2879, wird ab Montag, 24. September, gesperrt. Dies wurde nun vom Landratsamt des Main-Tauber-Kreises mitgeteilt.

Wie die Verantwortlichen erklären, hat die Zunahme des Schwerverkehrs dem ungebunden verlegten Fahrbahnpflaster stark zugesetzt, so dass es herausgenommen werden muss. Nach gründlicher Vorbereitung des Untergrunds erfolgt die Verlegung des ausgebauten Pflasters in die Fahrbahnfläche gebunden in einem für Schwerverkehr geeigneten Mörtelbett.

Das Straßenbauamt des Landratsamts des Main-Tauber-Kreises beginnt am Montag mit den Reparaturarbeiten. Dazu muss der Übergang bis längstens 26. Oktober voll gesperrt bleiben.

Der Fahrzeugverkehr wird weiträumig umgeleitet: auf der L 506 aus Richtung Tauberbischofsheim/Külsheim über Wertheim – Vockenrot – Sachsenhausen; von Wertheim kommend über Bronnbach – Külsheim – Hundheim nach Sachsenhausen, Reichholzheim. Verkehr aus Richtung Hundheim und Nassig wird in Sachsenhausen über Vockenrot, Wertheim nach Reichholzheim umgeleitet. Alle Strecken sind ausgeschildert, so die Verantwortlichen.

Der Rad- und Fußgängerverkehr ist von der Sperrung der Tauberbrücke nicht betroffen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018