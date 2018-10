Sperrungen beim Messelauf

Wertheim.Zum 18. Mal findet der Wertheimer Messelauf am Samstag, 6. Oktober, statt. Start und Ziel der verschiedenen Läufe ist jeweils der Taubersportplatz an der Main-Tauber-Halle. Auf den Laufstrecken ist während des Wettbewerbs mit Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kommt es zwischen 12.15 und 14.30 Uhr zeitweilig zu halbseitigen Sperrungen auf der Strecke Mühlenstraße – Lindenstraße.

Am Marktplatz, in der Brückengasse, in der Hämmelsgasse und auf dem Radweg „Liebliches Taubertal“ kann es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Zwischen 12.15 und 14.30 Uhr ist zudem die Zu- und Abfahrt zum Tauberparkplatz nicht möglich.

