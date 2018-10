Sperrungen zum Martinimarkt

Marktheidenfeld.Der traditionelle Martinimarkt in Marktheidenfeld findet am Sonntag, 14. Oktober, statt.

Anlässlich des Martinimarktes werden nachstehende Straßen und Plätze am Sonntag von 7 bis 20 Uhr für Fahrzeuge aller Art gesperrt: Die Obertorstraße ab Einmündung Glasergasse, die Mitteltorstraße ab Einmündung B 8, die Kolpingstraße und der Parkplatz am Stadtmauergässchen. Fahrzeuge der Aussteller, Lieferverkehr, Rettungsfahrzeuge, Dienstfahrzeuge der Stadt Marktheidenfeld und Anwohner sind frei, ausgenommen in der Mitteltorstraße.

Des Weiteren wird die Einbahnregelung der Herrngasse und der Kolpingstraße aufgehoben, um den Anwohnern und den Gästen des Hotels „Anker“ die Zufahrt zu ihren Anwesen zu ermöglichen. pm

