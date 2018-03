Spiegelstreifer fährt davon

Anzeige

Wertheim.Obwohl ein Unbekannter mit seinem Pkw einen parkenden Ford Kombi in der Wertheimer Maintalstraße streifte, hielt er es nicht für nötig anzuhalten und die Polizei zu verständigen. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 10.30 Uhr. Der Unbekannte war in Richtung A 3 unterwegs. Dann kam es zu einer Berührung des Außenspiegels seines Fahrzeugs mit dem Außenspiegel des entgegengesetzt parkenden anderen Pkw. Laut Aussage einer Zeugin fuhren hinter dem unbekannten Verursacherfahrzeug mehrere weitere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0 93 42 / 91 89 0 erwünscht an das Polizeirevier Wertheim.