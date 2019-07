Spielerinnen geehrt

Eichel.Bei der Saisonabschlussfeier der E-, D- und C-Mädchen des FC Eichel standen Ehrungen von Spielerinnen und Müttern im Mittelpunkt. Trainer Roland Grottenthaler lobte den Trainingsfleiß der E-Mädchen und überreichte der Trainingsfleißigsten Torhüterin Mirjam Whalen ein Trainingstrikot mit ihrem Namen.

Bei den D-Mädchen war wie im Vorjahr Jule von Alt die Trainingsfleißigste. Sie war bei allen 28 Einheiten dabei. Auf den Plätzen zwei u nd drei folgten Helena Wolf (27) und Luana Henke (26). Alle Spiele bestritten Katharina Gläser, Jule von Alt und Luana Henke. Jule von Alt erzielte auch die meisten Tore (25). Sie alle erhielten ein Trainingstrikot mit der Aufschrift „Wir sind ein Team“.

Bei der C-Juniorinnen-Mannschaft war wieder Jule von Alt mit 59 von 60 Trainingsbesuchen Trainingsbeste vor Viktoria Sendelbach (58) und Yule Dosch (54). Die meisten Einsätze (20) haben Spielführerin Vanessa Schwab und Yule Dosch aufzuweisen und nahmen erfreut je ein T-Shirt „Nicht ohne meine Mädels“ in Empfang. Ganz besondere Ehrungen gab es zum Abschluss noch für zwei Spielerinnen und drei Mütter: Einen Ehrenpokal verdienten sich Jule von Alt für 87 besuchte Trainingseinheiten (D- und C-Mädchen) in der Saison 2018/19 und Viktoria Sendelbach für 39 Spieleinsätze (B-Mädchen , C-Mädchen und Frauenteam 2) in der abgelaufenen Spielzeit. Für ihr außergewöhnliches Engagement bekamen Silvia Sendelbach, Julia Henke und Susanne von Alt noch ein Zitatenbuch mit vielen Fußballersprüchen/-versprechern.

Trainingsstart für die neue Saison ist für die C-Juniorinnen (Jahrgänge 2005 und 2006) am Dienstag, 20. August (18 Uhr), die Jahrgänge 2007 und jünger beginnen am Dienstag, 3. September (17 Uhr), mit der Vorbereitung. Im nächsten Jahr wird „40 Jahre Mädchenfußball in Eichel“ gefeiert: Am 1. März mit den „4. Süddeutschen Futsalmeisterschaften der C-und B-Juniorinnen“ in der Main-Tauber-Halle und am Wochenende (17. bis 19.Juli) unter anderem mit einem Werbespiel der TSG 1899 Hoffenheim in Eichel.

