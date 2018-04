Spielerisch Körper und Geist gefördert

Anzeige

Freude an der Bewegung

Nicht zuletzt deshalb waren die Kinder mit Eifer dabei; sei es beim Sackhüpfen oder der kniffligen Frage, wie viele Stücke Würfelzucker nun eigentlich in einem halben Liter Eistee versteckt sind. Die Antwort auf derlei Fragen fiel für manchen Schüler doch etwas überraschend aus. Dennoch überwog natürlich an diesem etwas anders gestalteten Schulvormittag die Freude, an der Bewegung, am Wettkampf mit- und gegeneinander und am Kennenlernen neuer Spielformate.

Groß angelegte Initiative

Die Initiative für gesunde Schulen „fit4future“ ist eine gemeinsame Unternehmung der Krankenkasse DAK-Gesundheit und der Cleven-Stiftung.

Das bereits seit 2005 bestehende Programm der Cleven-Stiftung wurde 2016 gemeinsam mit der DAK-Gesundheit und der Technischen Universität München erweitert und wird kontinuierlich evaluiert. Ziel ist es, die Lebensgewohnheiten und Lebensstile von Grundschülern spielerisch und nachhaltig positiv zu beeinflussen.

Die teilnehmenden Schulen werden über den gesamten Zeitraum professionell bei der Umsetzung der einzelnen Module Bewegung, Ernährung, Brainfitness sowie Verhältnisprävention begleitet und unterstützt.

Dazu gehören Workshops für Lehrkräfte, ein Aktionstag für Schüler und Eltern sowie eine Vielzahl von Materialien, die Lust auf eine gesunde Lebensweise machen. An der groß angelegten Initiative können von 2016 bis 2021 insgesamt 2000 Grund- und Förderschulen bundesweit kostenlos teilnehmen. mg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018