Bestenheid.Der Spielenachmittag in Bestenheid findet auch am Feiertag Allerheiligen am Donnerstag, 1. November, um 14.30 Uhr im Bürger- und Vereinstreff statt. Hier treffen sich auf Initiative des Seniorenbeirats in 14-tägigem Turnus Menschen jeden Alters in zwangloser Atmosphäre.

Der Spieletreff steht allen Interessierten offen, die einige Stunden bei Gesellschaftsspielen verbringen wollen und an dieser Form der Begegnung Freude haben. Teilnehmen kann jeder, egal ob jung oder alt.

Gespielt wird, was gewünscht wird und wofür sich genügend Teilnehmer finden. Die Spielkarten oder die Brettspiele bringen die Teilnehmer selbst mit.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018