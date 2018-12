Spitzenwert bei Investitionen

Bestenheid.Die Firma SMT Thermal Discoveries hat in diesem Jahr so viel investiert, wie in den vergangenen zehn Jahren zusammen.

Zur letzten Betriebsversammlung der Firma SMT Thermal Discoveries in diesem Jahr begrüßten die Geschäftsführer Christian Ulzhöfer und Hans-Günter Ulzhöfer sowie Prokuristin Caroline Beck ihre Mitarbeiter und gaben einen kurzen Rückblick auf das laufende Geschäftsjahr – mit positiver Bilanz.

Baumaßnahmen

Der Maschinenpark für die mechanische Bearbeitung in den Werken II und III wurde erweitert und die Hallen von einer reinen Lagerfläche zu einem Montagestandplatz umgerüstet.

Hier werden sowohl Sonderanlagen als auch die neue Vertikalanlage SMT Vertical gebaut, die im Oktober in den USA mit einem Global Technology Award ausgezeichnet wurde. Die wohl größte und markanteste Baumaßnahme ist der neue Verwaltungskomplex mit Kantine, der durch den Umbau eines bereits bestehenden Gebäudes errichtet wurde. Nach dem Baubeginn im August 2017 konnten die ersten Büros bereits im September diesen Jahres bezogen werden.

Die neue Kantine wird Anfang 2019 in Betrieb genommen. Dort werden zukünftig abwechslungsreiche Mittagessen und kostenfreie Heiß- und Kaltgetränke für die Mitarbeiter in den Pausen angeboten, so Caroline Beck.

Christian Ulzhöfer lobte den Einsatz aller Mitarbeiter, die diese Investitionen möglich machten und die maßgeblich am Erfolg des Unternehmens beteiligt sind. Für diesen Einsatz werden alle Mitarbeiter mit einer außerordentlichen Leistungsprämie honoriert.

Die anhaltend gute Auftragslage lässt die Firma SMT positiv in das neue Jahr blicken. Die hohe Nachfrage an Speichern für Elektrofahrzeuge und Fahrassistenzsysteme lassen den weltweiten Halbleitermarkt stetig wachsen, was SMT bereits gut gefüllte Auftragsbücher für 2019 beschert.

Ehrungen

Im Rahmen der Jahresabschlussfeier fand dann die Ehrung langjähriger Mitarbeiter statt. Für fünf Jahre wurden Robert Däffner, Marta Kun und Thomas Schoder geehrt. Seit zehn Jahren sind Annette Cholewa, Thomas Kriegisch und Michael Müller für SMT tätig.

Eric Bohnenkämper und Martin Wollny sind bereits seit 15 Jahren im Unternehmen.

Für 20 Jahre wurden Oliver Dembetzki, Margit Hammerich und Uwe Werner geehrt. Die Geschäftsleitung bedankte sich bei den Jubilaren für deren Treue und Einsatzbereitschaft. smt

