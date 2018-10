Sport kann Barrieren überwinden

Seit 1997 ehrt die Große Kreisstadt Wertheim im Dreijahresrhythmus ihre besten Sportler für herausragende Leistungen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.

Wertheim. Von den 450 Personen, die von den Vereinen für die vergangenen drei Jahre für diese Ehrung vorgeschlagen wurden, schafften es 14 auf die „Bestenliste“. Am Freitagabend fand die Überreichung der Urkunden und Preise im Rahmen einer Sportlerparty im Sitzungssaal des Rathauses statt.

Bürgermeister Wolfgang Stein eröffnete die Veranstaltung mit dem Zitat von Nelson Mandela: „Sport besitzt die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat die Kraft zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen auf eine Art und Weise zu vereinen, wie es nur Weniges vermag“.

Im öffentlichen Leben verankert

Für viele sei der Sport fester Bestandteil des Lebens und nicht mehr wegzudenken. Sport sei auch im öffentlichen Leben fest verankert. Ganze Familien verlagerten ihre Sonntagnachmittage auf das Sportgelände – als aktiver Sportler oder als „Fan“. Die weltweite Bedeutung des Sports dokumentiere sich auch in den Olympischen Spielen, die Millionen Menschen in ihren Bann und vor die Fernsehgeräte zögen. Sport helfe Barrieren zu überwinden, Freundschaften und Verbindungen entstünden mit Hilfe des Sports, unabhängig von Herkunft, Alter oder Geschlecht. Menschen, die aktiv Sport treiben, haben nicht nur Spaß, sondern tun auch gleichzeitig ihrer Gesundheit etwas Gutes, so Stein. Denn körperliche Betätigung baue Stress ab. Erfolgserlebnisse beim Sport beflügelten, Mit Misserfolgen gelte es umzugehen und schließlich forme und stärke der Sport die Persönlichkeit.

Für jeden passendes Angebot

Die sportliche Vielfalt der Main-Tauber-Stadt dokumentiere sich in 39 Vereinen in besonderer Weise, so der Bürgermeister. Von „A“ wie angeln bis „Z“ wie Zumba sei für alle Interessen, für jedes Alter und für jedes Aktivitätsniveau garantiert das passende Angebot dabei. Beinahe 11 600 Bürger der Großen Kreisstadt seien Mitglied in einem Wertheimer Sportverein, ein Viertel davon Jugendliche. Ein Glück für die Stadt, wie Stein feststellte, denn die Kommunen trügen Verantwortung für das Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger und die Sportvereine unterstützten sie im wahrsten Wortsinn dabei aktiv.

Das wisse die Stadt auch zu schätzen und leiste im Gegenzug „Hilfe zur Selbsthilfe“. Entsprechend der Sportförderrichtlinien, die wohl einzigartig im Main-Tauber-Kreis sind, erhielten die Sportvereine im vergangenen Jahr rund 100 000 Euro für die Jugendarbeit oder die Pflege der Vereinsanlagen. Außerdem gewährte die Stadt im vergangenen Jahr rund 156 000 Euro an Zuschüssen für Mieten und Betriebskosten. Genauso wichtig wie die finanziellen Mittel sei aber auch das persönliche Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter und der Eltern in den Vereinen, denen der Bürgermeister größten Respekt und Anerkennung aussprach. „Ohne Sie wäre vieles nicht leistbar“.

Bei der anschließenden Bestenehrung waren alle Altersschichten vertreten, vom zehnjährigen Tennisnachwuchstalent Henry Sommer bis zum 72-jährigen Westernschützen Gerhard Heilmann, der im Wettkampf auch auf den Namen „Old Blade“ (Alte Klinge) hört. Die Ehrungen erfolgten in den Kategorien „Einzelsportler“ und „Nachwuchssportler“. Außerdem wurden noch Sonderpreise vergeben.

Auf der Bestenliste fanden sich in der Kategorie „Einzelsportler“ der Tischtennisspieler und mehrfache Stadtmeister, Bezirksmeister und Drittplatzierte bei den Badischen Meisterschaften, Maurice Anderlik. Die Reiterin Juliane Dreikorn, die bei zahleichen regionalen Turnieren ganz vorne landete. Der Leichtathlet Anthony Hildenbrand, dem beste Platzierungen bei nationalen Langstreckenwettbewerben gelangen. Der Fußballschiedsrichter Mario Hildenbrand, der als Schiedsrichter-assistent in der 3. Liga nominiert wird und der Sportschütze Jürgen Wünsche, der eine ganze Reihe erster und zweiter Plätze bei Kreis- und Landesmeisterschaften mit verschiedenen Schwarzpulverwaffen auf der Liste hat.

Nachwuchssportler

In der Kategorie „Nachwuchssportler“ wurden Benedict, Felicia und Lucia Behringer als Tischtennisspieler geehrt. Alle drei haben bei den Stadtmeisterschaften erste Plätze belegt oder waren bei den Landesmeisterschaften ganz vorne dabei. Felicia steht dazu noch in der Bundesrangliste der Schülerinnen auf Platz sechs und ist Mitglied im DTTB-Nationalkader.

Leander Gall wurde für seine herausragenden Leistungen als Dartspieler bei den bayerischen Meisterschaften und für ausgezeichnete Platzierungen bei nationalen Turnieren in Hamburg, Kaiserslautern, München, Bochum und Wien ausgezeichnet. Der zehnjährige Henry Sommer bekam die Ehrung für sein hervorragendes Abschneiden bei den Unterfränkischen Meisterschaften des Tennisnachwuchses der Region.

Die Sonderpreise gingen an Jana Beuschlein. Sie stürmt in der 2. Frauen Bundesliga Süd für die TSG 1899 Hoffenheim und zählt dort zu den treffsichersten Spielerinnen. 2017 erzielte sie in 21 Spielen 18 Tore und wurde damit zweitbeste Torschützin der Liga.

Gerhard Heilmann, Senior der Sportlerehrung 2018, schießt im Bund Deutscher Sportschützen nach den CAS-Regeln (Cowboy Action Shooting). Als „Old Blade“ (Alte Klinge) landete er in den Jahren 2015 bis 2017 regelmäßig bei Deutschen Meisterschaften, Landes- und Europameisterschaften auf den Plätzen eins bis drei.

Weite Strecken musste Johannes Moldan zurücklegen, um seine Erfolge bei den internationalen Ironman-Veranstaltungen zu holen. Platz 3 in Port Elizabeth, 16. Platz beim Ironman Südafrika, Sieg beim Ironman Estonia oder der fünfte Platz beim Ironman Xiamen sind nur ein kleiner Ausschnitt seiner Bestplatzierungen. Auch der Fußballer Philipp Ochs, Mitglied der U-19 Nationalmannschaft und mehrfacher Torschütze, wurde bei der Sportlerehrung von Bürgermeister Wolfgang Stein ausgezeichnet.

Schönste Nebensache der Welt

Sportkreisvorsitzender Matthias Götzelmann bescheinigte den Wertheimer Vereinen, dass der Sportkreis Main-Tauber ohne sie und die ausgezeichneten Leistungen wesentlich ärmer wäre. Sein Appell an alle lautete: „Beweg dich, wo du kannst, denn Sport ist die schönste Nebensache der Welt“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018