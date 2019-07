Sportfest des TSV

Wenkheim.Der TSV veranstaltet am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, am Sportgelände sein Sportfest. Los geht es am Samstag um 12 Uhr mit dem D-Junioren TSV Werbach – FC Grünsfeld. Ab 14 Uhr spielen die U15-Juniorinnen des TSV Tauberbischofsheim gegen Eintracht Frankfurt. Um 16 Uhr beginnt das Spiel der A-Junioren Mittleres Taubertal gegen die U17 des FV Würzburger. Im Anschluss findet das „Biertasting“ statt. Für musikalische Unterhaltung sorgt am Abend DJ Benni. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Ab 12 Uhr besteht Gelegenheit zum Mittagessen. Bei dem Blitzturnier ab 14.30 Uhr stehen sich die Mannschaften des TSV Gerchsheim, SV Brehmbachtal und der SG Welzbachtal gegenüber. Im Anschluss findet die Siegerehrung statt. Zwischen den Spielen unterhält die Kindertanzgruppe von Lisa Uher mit einem Auftritt. Anschließend ist Festbetrieb. An beiden Tagen ist die Kaffeebar von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es Gegrilltes und Getränke.

