Sprechstunde des Tageselternvereins

Wertheim.Wer die verantwortungsvolle Tätigkeit einer Tagesmutter, eines Tagesvaters oder einer Kinderfrau ausüben möchte, erhält beim Tageselternverein Main-Tauber-Kreis die notwendige Qualifizierung und Begleitung. Eine Erstberatung zum Thema Kindertagespflege bietet der Tageselternverein am Donnerstag, 7. Juni, in Wertheim an. Die Sprechstunde findet ab 12 Uhr im Zimmer 206 des Rathauses statt.

Der Tageselternverein berät sowohl interessierte Eltern als auch Personen, die Interesse an der Tätigkeit als Tagespflegeperson haben. Die Beratung ist unverbindlich und kostenlos. Die Anmeldung zur Sprechstunde ist unter Telefon 0 93 41/ 8 97 82 87 möglich. Es können auch individuelle Beratungstermine außerhalb des Sprechtags vereinbart werden. Ansprechpartnerin ist Reinhilde Farrenkopf, pädagogische Mitarbeiterin des Tageselternvereins. stv