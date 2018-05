Spur aus Münzen endet auf Feldweg

Anzeige

Külsheim.Eine Spur aus Geldmünzen haben Einbrecher am Pfingstwochenende in Külsheim hinterlassen. Die Unbekannten waren zwischen Sonntagmittag und Montagfrüh in eine Firma im Gärtnereiweg eingedrungen. Dabei gingen sie gewaltsam vor.

Tresor gewaltsam geöffnet

Im Inneren öffneten sie unter Zuhilfenahme von Werkzeug einen Tresor. Sie flüchteten mit mehreren mit Bargeld gefüllten Kassen zu einem Feldweg. Währenddessen verloren sie Kleingeld.

Die leeren Kassen ließen die Täter dann in der Nähe der Einbruchstelle zurück. Mit dem Bargeld flüchteten sie unerkannt. Die Geldmünzenspur verlor sich auf dem Feldweg.