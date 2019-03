Stabile Partnerschaften

wertheim.Die guten zwischenmenschlichen Bindungen innerhalb des Partnerschaftsbündnisses der Städte Wertheim, Salon-de-Provence, Huntingdon und Godmanchester, Szentendre und Csobánka sowie Gubbio sind ein festes Fundament, das sich auch durch politische Entwicklungen nicht erschüttern lässt.

Das ist das Fazit der Jahreshauptversammlung der Internationalen Partnerschaftsvereinigung Wertheim (IPW). Nach dem Gedenken an verstorbene Mitglieder und den Partnerschaftsaktivisten Doug Christison (Huntingdon) sowie Ildiko Acsne (Szentendre) blickte die Vorsitzende Lucy Weber gemeinsam mit dem Schriftführer Klaus von Lindern auf die Aktivitäten zurück.

Bei Veranstaltungen informierten sich die Mitglieder über das Geschehen in den Partnerstädten. Es gab zudem kulturelle Programme wie eine Führung von Jörg Paczkowski im „Schlösschen“, eine Informationsveranstaltung mit Alfons Göpfert auf der Burg zur Erinnerung an die Kapitulation 1945. Nicht zuletzt brachte man den Forscherkids die französische Küche näher. Ein Höhepunkt war das 25-Jahr-Jubiläum mit Csobánka im Juli. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung hat die IPW diese Veranstaltungen organisiert und Gäste betreut. Empfangen wurde auch die Reisegruppe von Gesine Devere aus Huntingdon, für die es schon Tradition geworden ist, von Wertheim aus das Frankenland zu erkunden.

IPW-Mitglieder begleiteten eine Gruppe Rotarier aus Huntingdon während ihres Aufenthaltes in Wertheim. Ein Beispiel der guten Kooperation zwischen Stadtverwaltung und IPW war die Ausstellung mit Werken von Künstlern aus Gubbio, die Johannes Schwab installierte. Salon-de-Provence und seine Umgebung kennenzulernen beziehungsweise wiederzusehen, Kontakte zu erneuern und Aktivitäten zu planen, waren Ziele einer Fahrt in die französische Partnerstadt.

Die Betreuung von Gästen aus den Partnerstädten, deren Unterbringung nach Möglichkeit in Familien, Pflege und Aufbau von persönlichen Beziehungen sind Schwerpunkte der Arbeit des Vereins. Partnerschaftsarbeit funktioniere aber nur in der Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen.

Dem Bericht des Kassenführers Harald Herbach, der Kassenprüfer Christine Dresel und Rolf Lambertz und der Entlastung des Vorstandes ohne Gegenstimmen folgte die Vorausschau auf geplante Ereignisse. Im August steht in Szentendre eine Feierlichkeit zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft an. Im September wird eine Delegation junger Wertheimer am Jugendkulturfestival in Gubbio teilnehmen.

Gubbio hat die Partnerstädte zudem zu einem Projekt aufgerufen, das mit dem Thema „Europäisches Geschichtsbewusstsein“ junge Menschen motivieren möchte, sich mit der Betrachtung totalitärer Regime in der europäischen Geschichte und der Erinnerung an ihre Opfer zu befassen. Es sollen Aktionen unterstützt werden, die zur Toleranz, zum gegenseitigen Verstehen, zum interkulturellen Dialog und zur Versöhnung ermutigen.

Gubbios Initiative zu diesem Projekt begründet Eva Walter-Paczkowski auch mit den Ereignissen im Juni 1944, als in Gubbio 40 Bürger von der deutschen Wehrmacht hingerichtet wurden. Dieses Ereignis wird zur Zeit von Nachfahren eines der deutschen Offiziere und der Opfer aufgearbeitet.

In diesem Zusammenhang appellierte Klaus von Lindern, den ursprünglichen Sinn der Partnerschaften nicht zu vergessen, nämlich die Aussöhnung früherer „Erzfeinde“. Man müsse verhindern, dass nationalistische Entwicklungen wieder neue Ressentiments und Feindschaften entstehen lassen.

Zur Idee eines vereinten Europas und zu momentanen Entwicklungen wird der Buchautor Fredo Endres am 8. Mai einen Vortrag im Arkadensaal halten. Für die Unterstützung durch die Stadt Wertheim bedankte sich Lucy Weber bei Celia Fernandez-Selles. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Lucy Weber Friedhilde Rohwer und Csilla Schumann geehrt. ipw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019