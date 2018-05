Stadt ist Spitzenreiter

Anzeige

Wertheim.Auf einen neuen Rekord ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nicht nur in der Region Heilbronn-Franken, sondern auch im Main-Tauber-Kreis gestiegen. Wertheim belegt dabei den Spitzenplatz im Landkreis. Das ergibt die Auswertung der Zahlen, die das Statistische Landesamt zum Stichtag 31. Juni 2017 erhoben hat.

Während die Beschäftigtenzahl in der Region Heilbronn-Franken um 3,1 Prozent und im Main-Tauber-Kreis um 3,2 Prozent anstieg, erhöhte sie sich in Wertheim um rund 3,7 Prozent von 11 955 auf 12 395. Mit dem Zuwachs von 440 Beschäftigten ist Wertheim der Spitzenreiter im Main-Tauber-Kreis, gefolgt von Bad Mergentheim mit einem Anstieg um 321 Beschäftigte von 12 025 auf 12 346 (2,7 Prozent). Landesweit lag der Anstieg bei 2,6 Prozent.

Bei der Unterscheidung nach den einzelnen Wirtschaftszweigen verzeichnete das produzierende Gewerbe in der Region Heilbronn-Franken ein Plus von 2,8 Prozent, im Main-Tauber-Kreis von 3,2 Prozent. In Wertheim hingegen stieg die Zahl der Beschäftigten um 370 (5,2 Prozent) auf 7535 an. Damit ist der Wirtschaftsstandort führend in der Region. Auch die Entwicklung im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe ist positiv. Hier stieg die Beschäftigtenzahl um rund 2,3 Prozent auf 2110.