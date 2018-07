Stadt kauft Gelände des Krankenhauses

Anzeige

Was den Abriss betreffe, sei man weiter im Gespräch, bekräftigte Bürgermeister Stein am Dienstag. Die Stadt unterstütze die Rotkreuzklinik dabei mit ihrem Know-how; eine Lösung in „nicht allzu weiter Ferne“ zeichne sich ab. Über den Kaufpreis für die Grundstücke will Stein nicht sprechen. Auf dem Gelände soll nach dem Abriss der bestehendenden Gebäude mindestens teilweise eine Wohnbebauung entstehen. Ein anderer Bereich könnte für den Neubau einer Turn- und Schwimmhalle als Ersatz für die sanierungsbedürftige Halle des Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums genutzt werden. Über die möglichen Standorte einer neuen Halle diskutiert die Stadtverwaltung Ende des Monats mit den betroffenen Akteuren.

Für September ist dann eine Entscheidung im Gemeinderat geplant. kab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.07.2018