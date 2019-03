Stadt soll Gelände kaufen

In der Bauausschusssitzung am 21. März wird unter anderem die Zukunft des Geländes „Schweizer Stuben“ in Bettingen besprochen. Dabei ist, wie ich aus der Zeitung entnehmen kann, die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans als Wohngebiet „Areal Schweizer Stuben“ für das des Geländes geplant.

Diesbezüglich hoffe ich, dass die von mir immer wieder angesprochene Variante, dass die Stadt Wertheim das Gelände kauft, um die Entscheidungshoheit zu behalten, angestrebt wird. Das Gelände ist aktuell zum Verkauf ausgeschrieben. Die Vorstellung, dass ein wie auch immer gearteter Investor das Gelände erwirbt, umtreibt mich mit großer Sorge. Das rund 3,6 Hektar große Gelände liegt eingebunden in den Ort und ist eine hervorragende, zentrale Entwicklungsfläche als Baugebiet. Diese Chance darf sich die Stadt nicht entgehen lassen, um eine positive Entwicklung im Sinne Bettingens zu ermöglichen.

Eine absolute Planungssicherheit, um eventuelle abstruse Bauvorhaben zu verhindern, hat die Stadt nur als Eigentümer des Geländes. Die Macht und Einflussnahme von kapitalschweren Großinvestoren ist hierbei sicher nicht zu unterschätzen. Sei es nur in deren Interesse, Geld zu waschen und das Gelände dann vollkommen verwahrlosen zu lassen. Wenn ich den aufgerufenen Kaufpreis von rund 2,5 Millionen Euro für 3,6 Hektar gegen die Investitionskosten von 1,25 Millionen Euro für 1,2 Hektar im Neubaugebiet Wacholderbüschlein vergleiche, dann ist die Finanzierung des Projektes Baugebiet „Schweizer Stuben“ in Bettingen sicherlich für die Stadt Wertheim darstellbar.

Ich würde mich freuen, wenn die Verwaltung mit Unterstützung der Mitglieder des Gemeinderats alles daran setzt, dieses Gelände zu erwerben, damit eine Wohnbebauung für Normalbürger möglich ist.

