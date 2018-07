Stadt Wertheim präsentiert sich

Anzeige

Wertheim.Der Regionaltag der Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken findet am Sonntag, 15. Juli, ab 11 Uhr in Künzelsau statt. Dieses Ereignis wird bereits zum 21. Mal seit 1998, davon 2003 und 2015 in Wertheim, veranstaltet. Das Fest in Künzelsau soll wieder zu einem Ort der Begegnung für viele tausend Menschen aus der gesamten Region Heilbronn-Franken werden. Unter den Ausstellern des „21. Festivals der Vielfalt“ ist auch das Referat Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing der Stadt Wertheim.

Gemeinsam mit den Marketingpartnern „Wertheim Village“ und „Erwin Hymer World“ wird die Stadt Wertheim an ihrem Präsentationsstand von 12 bis 18 Uhr in der Komburgstraße (Stand Nummer 10) über den Wirtschafts-, Tourismus- und Einkaufsstandort Wertheim informieren.