Stadt will „Tannenberg“ neu bewerben

Wohnbau – ja. Aber wo? Über zwei mögliche Areale auf dem Reinhardshof/Wartberg debattierte der Gemeinderat. Auslöser war ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen.

Wertheim. Nicht ohne Grund zog sich am Montagabend die Gemeinderatssitzung in die Länge. Neben dem Termin für die Wahl des Oberbürgermeisters und den Kreisverkehr am Bahnhof wurde ausführlich über den Vorschlag von Bündnis 90/Die

...