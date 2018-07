Stadt zeichnet hervorragende Sportler aus

Angenommen wurde von den Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen, Verwaltung, Kultur, Soziales und Schulen in dessen öffentlicher Sitzung am Donnerstagabend im Rathaus einstimmig zehn Einzelspenden über zusammen 14 390 Euro. Diese waren im Zeitraum vom 3. März bis zum 27. Juni bei der Stadt eingegangen. Nähere Angaben zu den Spendern sowie zu den Verwendungszwecken der Gelder wurden nicht gemacht.

Nun kann auch offiziell darüber geredet werden, was in der Öffentlichkeit längst bekannt ist: Das Schulamt hat Lothar Fink, bislang Rektor der Werkrealschule Urphar-Lindelbach, mit Wirkung vom 1. August zum neuen Leiter der Gemeinschaftsschule Wertheim bestimmt. Er tritt damit die Nachfolge von Alice Jäger an.

Im Mai hatte die CDU-Fraktion im Wertheimer Gemeinderat einen Antrag eingebracht, der eine Erweiterung der Kooperation, die von der Comenius Realschule in Bestenheid mit der Nardini-Schule in Tauberbischofsheim unterhalten wird, auf alle Wertheimer Schulen zum Ziel hat. Auf Nachfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Patrick Schönig in der Ausschusssitzung sagte jetzt Bürgermeister Wolfgang Stein, es habe ein erstes Gespräch stattgefunden, an dem unter anderem Vertreter der Nardini-, der Edward-Uihlein- und der Wertheimer Grundschulen sowie des Schulamts teilgenommen hätten. Als ersten Schritt sollten nun die Schulen Mädchen und Jungen beim Schulamt melden, die für diese besondere Förderung infrage kommen könnten. Im Oktober soll es dann ein weiteres Gespräch geben.

Nachdem nun der Lehrbetrieb an der Außenstelle der Polizeihochschule am Reinhardshof aufgenommen wurde (die Fränkischen Nachrichten berichteten mehrfach ausführlich), interessierte sich Johann Vogeltanz (Freie Bürger Wertheims) für das „Schicksal“ der Sporthalle. Ob es denn schon einen Termin für die Sanierung gebe und ob die Zusage noch gelte, dass die Halle auch von den Wertheimer Vereinen genutzt werden dürfe. Das Amt für Vermögen und Bau in Heilbronn plane und schreibe die Arbeiten aus, so Bürgermeister Stein. Allerdings hätten Unterkunfts- und Lehrräume zunächst Priorität genossen. „Wir erkundigen uns gerne noch einmal, ob es möglich ist, die Sanierung der Sporthalle mit einem Zeitstrahl zu unterlegen“, sicherte Stein zu. Hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten sei ihm kein anderer Stand bekannt. ek