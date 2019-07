Stadtbücherei lockt mit Schnupper-Mitgliedschaft

Wertheim.Der Onleihe-Verbund Heilbronn-Franken feiert sein zehnjähriges Bestehen. Die Stadtbücherei Wertheim, seit fünf Jahren dabei, feiert mit.

Seit 2014 bietet sie ihren Kunden die Möglichkeit, auf einen großen digitalen Medienbestand zuzugreifen. Das kleine Jubiläum wird mit einer besonderen Aktion gefeiert: Wer sich neu anmeldet, bekommt eine „Schnupper-Mitgliedschaft“ für drei Monate geschenkt.

Verbund beigetreten

Seit dem Beitritt Wertheims zum Onleihe-Verbund vor fünf Jahren ist die Zahl der digitalen Leser kontinuierlich gestiegen. Ende 2018 nutzten bereits 370 Büchereikunden die Onleihe.

Bibliotheksleiterin Michaela Stock freut sich über die Akzeptanz: „Unsere Kunden können rund um die Uhr und mit mobilen Geräten auch von unterwegs auf die Medien zugreifen.

Das ist gerade in der Ferien- und Urlaubszeit ein großer Vorteil.“ Wer die Möglichkeiten erst mal testen will, kann sich in der Stadtbücherei auch einen E-Reader ausleihen.

Wertheim ist eine von inzwischen 36 Bibliotheken in der Region, die sich dem Onleihe-Verbund angeschlossen haben. Das Angebot umfasst über 60 000 elektronische Medien. Dazu zählen Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, Hörbücher, Music-CDs, Filme, Zeitungen und Zeitschriften.

E-Learning-Angebote

Hinzu kommen viele kostenlose E-Learning-Angebote in Form von Onlinekursen und Videotrainings. Auch hier ist die Themenbandbreite groß, sie reicht von Sprachkursen über Design und Illustration bis zur Persönlichkeitsentwicklung.

Das digitale Angebot der Stadtbücherei kann man jetzt bei einer dreimonatigen Schnupper-Mitgliedschaft kennenlernen.

Dazu muss man mit der Neuanmeldung den Jubiläumsgutschein vorlegen, der in der Bücherei, im Rathaus, in den Ortsverwaltungen und vielen Geschäften in der Innenstadt ausliegt.

Der kostenlose Bibliotheksausweis ist dann drei Monate lang gültig.

