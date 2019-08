Stadtteilbeirat braut Festbier

Wertheim.Die Distelhäuser Brauerei braute in diesem Jahr das traditionelle Festbier für die Michaelismesse Wertheim zusammen mit dem Stadtteilbeirat Bestenheid ein, so die Brauerei in einer Pressemitteilung.

Die Michaelis-Messe 2019 steht vor der Tür und die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, heißt es. Da die diesjährige Patenschaft der Michaelis-Messe in Wertheim von dem Stadtteilbeirat Bestenheid übernommen worden sei, habe es nun gegolten, in Zusammenarbeit mit der Brauerei ein leckeres Festbier zu brauen.

Der Stadtteilbeirat Bestenheid habe Ende Juli die Brauerei besucht und sich mit Braumeister Matthias Wiegmann und Kurt Walz getroffen, um ihnen bei der Kunst des Bierbrauens zur Hand zu gehen. Nach erfolgreich erledigter Arbeit seien sich alle einig gewesen: Dem Erfolg der Michaelis-Messe in Wertheim stehe in diesem Jahr nichts mehr im Wege.

Das vollmundig-süffige Michaelis-Messe-Festbier enthalte 13,6 Prozent Stammwürze und 5,6 Prozent Alkohol.

Die Wertheimer Michaelis-Messe findet in diesem Jahr vom 28. September bis 6. Oktober bereits zum 198. Mal statt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019