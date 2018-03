Stadtteilkoordinator wird abgelöst

Anzeige

Wertheim.Dezernent Helmut Wießner kündigte am Donnerstag in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Verwaltung, Kultur, Soziales und Schulen, den Weggang von Tino Weise als Stadtteilkoordinator auf dem Wartberg an. Der Caritasverband im Taubertal hatte der Stadt mitgeteilt, dass Weise an anderer Stelle im Verband gebraucht werde und kein Ersatz für ihn zur Verfügung stehe, erklärte Wießner. Daraufhin hat die Stadt als einer der Träger mit dem Diakonischen Werk Kontakt aufgenommen. Zum 1. Mai wird eine Mitarbeiterin der Diakonie die Stelle übernehmen.

Angela Steffan, Leiterin des Referats Familie der Stadt Wertheim, erklärte im FN-Gespräch, dass der Stellenumfang „so schnell wie möglich“ auf die bislang 50 Prozent angehoben werden soll. Ein „Glücksfall“ sei, dass man so rasch eine neue Mitarbeiterin als Ersatz gefunden habe.

Sowohl Steffan als auch Beate Maier, Bereichsleiterin Beratungsdienste bei der Caritas, betonen das „gute Miteinander“ zwischen Stadt und Caritas, die sich die Trägerschaft der Koordinatoren-Stelle bis dato teilen. Man habe sich in den vergangenen zwei Wochen auf diese Lösung geeinigt, sagte Maier.