Stadtwerke tauschen Zähler aus

Anzeige

WERTHEIM.Die Stadtwerke Wertheim GmbH weist darauf hin, dass aktuell im gesamten Versorgungsgebiet Zähler, deren Eichfrist ausgelaufen ist, in den Sparten Strom, Gas, Wasser und Fernwärme gewechselt werden. Die Arbeiten werden von den Mitarbeitern der Stadtwerke Wertheim und Dienstleistern durchgeführt, die sich durch einen Dienstausweis der Stadtwerke ausweisen können.

Leider kommt es im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Wertheim GmbH und der Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG immer öfter vor, dass Kunden von vermeintlichen Stadtwerke-Mitarbeitern Besuch bekommen. Diese versuchen, den Stadtwerke-Kunden Strom- oder Erdgasverträge zu vermeintlich günstigeren, aber im Nachhinein oftmals teureren Konditionen zu verkaufen.

Die Stadtwerke warnen deshalb davor, diese sogenannten Haustürverträge zu unterschreiben und appellieren, bei derartigen Besuchen vorsichtig zu sein. Der Energieversorger weist darauf hin, dass von ihm keine Jahresabrechnungen an der Wohnungstüre kontrolliert und auch keine Energietarife an der Haustüre vermittelt werden. Daher raten die Stadtwerke ohne gründliche vorherige Prüfung und entsprechende Ausweisung der Werbenden nicht zu unterschreiben. „Rufen Sie uns an oder kommen Sie persönlich vorbei“, so Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke, der darum bittet, derartige Vorfälle zeitnah mitzuteilen, „um diese unerlaubten Praktiken zu unterbinden“. stw