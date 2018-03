Starke Frauen und vertrottelte Helden

Anzeige

Denn Krimhild, Brunhild, Ute und Frigga, Siegfried, Gunther, Hagen und Alberich treten auch im Keller des Kunstvereins Convenartis auf die Bühne. Leider blieben bei der Premiere am Freitagabend im Zuschauerbereich einige Stühle leer. Bei den noch folgenden Aufführungen sollte das anders sein. Verdient hätte es die Truppe um Regisseurin Bernadette Braunbeck allemal. Sie liefert schließlich eine beachtliche Leistung ab. Und Autor Sax hat aus der ellenlangen bekanntesten deutschen Heldensage ein Stück von knapp zwei Stunden Länge mit viel Komik und guter Laune gemacht.

„Es gibt keine Helden mehr, keiner will mehr einer sein, also kann ich auch keinen besingen“, wehklagt in der Eingangsszene Volkmar der Harfner. Auf der Suche nach Helden sind aus unterschiedlichen Motiven auch Werdandi, die Norne und Helena – die sagenhaft schöne. Das Trio zieht sich hernach auf seinen Beobachtungsposten zurück um zu verfolgen, was sich vor ihren Augen abspielt und um, im Falle von Werdandi, auch ein wenig die Fäden zu ziehen. Schließlich ist sie eine nordische Göttin.

Nächster Auftritt: Ute, Frigga und Gertrud mit ihren Kindern. Brunhild, Siegfried, Kriemhild und Gunther, alle noch im Babyalter, aber durchaus schon mit den Anlagen „gesegnet“, die später ihr Leben und Schicksal bestimmen werden. Das gilt auch für Hagen, den Hjördis „herbeischleppt“. Wir sehen die fünf Protagonisten als Teenager und schließlich haben sie das Erwachsenenalter erreicht – auch wenn von wirklich erwachsen sein nicht unbedingt die Rede sein kann.

Kein Wunder also, dass Volkmar, der Sänger am Rande, zwischendurch immer wieder mal verzweifelt. Helden sollen das sein? Besingen soll er sie? Nein, da kann er genauso gut weiter in seinem „Zivilberuf“ als Wagner arbeiten, denn einen Hit würde er mit dem „Nibelungenlied“ eher nicht landen. Werdandi siehts gelassen: „Schauen wir mal.“

Auf Siegfried, der kein Held sein will und deshalb eine Ausbildung zum Schmied absolviert, ausgerechnet bei Alberich dem Zwerg. Siegfried tötet den Drachen, „badet“ in dessen Blut, wird fast unverwundbar, setzt sich in den Besitz von Schwert und Tarnkappe und ist damit mit all den Utensilien ausgestattet, die für das anschließende Drama unabdingbar sind.

Gunther, jetzt König, der deshalb nun eine Frau braucht und die er sich ausgerechnet in Island holen soll oder will. Dank List, Tücke und Trick „gewinnt“ er die streitbare Brunhild und kehrt mit ihr nach Worms zurück. Es gibt die Massenhochzeit – Gunther und Brunhild, Siegfried und Krimhild, auch Gunthers Schwester kommen unter die Haube. Aber auch seine Brüder Gernot und Giselher bleiben nicht ledig. Und dann kommt die legendäre Hochzeitsnacht. Fassen wir das unübersichtliche Geschehen in den Worten von Autor Ingo Sax zusammen: „Die starke Brunhild wird wieder von zwei Männern besiegt, Krimhild wandelt sich vom süßen Mädchen in eine racheschnaubende Furie und Siegfried kriegt wie üblich das meiste nicht mit, dafür aber Hagens Speer ins Kreuz. Und das alles bloß, weil Gunther unbedingt Brunhild heiraten musste.

Dann kriegen sich die Frauen in die Wolle, die Männer geraten zwischen die Fronten und das Ergebnis ist eine Katastrophe.“ Respektive eine Komödie, an der natürlich die Akteure auf der Bühne ihren entscheidenden Anteil haben. Herausgehoben werden soll hier niemand, die Ensembleleistung ist, was zählt. Starke Frauen, zumindest ein wenig trottelige Männer, die meist nichts so richtig blicken – was willst du mehr?

Nur Volkmar, der ist anscheinend nicht zufrieden. Er will das Heldenlied nicht singen. Selbst schuld, er hätte damit unsterblich werden können.

