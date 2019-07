Starkes Ergebnis für drittes Quartal im Blick

Die Ehrung treuer Mitarbeiter bildete einen Höhepunkt der monatlichen Versammlung, in der die Firma Ersa ihre Belegschaft über für das Unternehmen wichtige Themen informiert.

Bestenheid. Ersa-Geschäftsführer Ralph Knecht stellte die Zahlen für den Berichtsmonat Juli vor. In einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld trugen demnach die Ersa-Maschinen wesentlich zum Konzernergebnis beigetragen. Die Aussichten für das Geschäft in den kommenden Monaten seien vielversprechend, so dass ein umsatzstarkes Ergebnis für das dritte Quartal zu erwarten sei. Hier mache sich bereits die Inbetriebnahme der zweiten Fertigungslinie am Standort Wertheim bemerkbar. Um die Aufgaben weiter zuverlässig abarbeiten zu können, freute sich Knecht über fünf Neuzugänge, davon vier Übernahmen von Auszubildenden. Er verwies aber auch auf die vielen offenen Positionen wie Softwareentwickler oder Servicetechniker.

Lob für Engagement

Wie es im Bericht der Firma weiter heißt, wurden dann drei langjährige Mitarbeiter geehrt. Ralf Walk trat am 1. Juli 1999 als Außendienstmitarbeiter Lötwerkzeuge ins Unternehmen ein und hat sich seitdem zum Spezialisten für Lötwerkzeuge entwickelt. Momentan ist der Himmelstädter als Vertriebsingenieur Tools, Rework- und Inspektionssysteme für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz zuständig.

Joachim Brönner aus Wörth am Main gehört seit dem 1 Juli 1994 der der Ersa GmbH an. Zunächst Assistent des Fertigungsgruppenleiters, übernahm er 1995 die Funktion des Fertigungsleiters. Knecht würdigte ihn besonders für die Einführung der ersten Taktfertigung vor zehn Jahren ebenso wie für die der zweiten Produktionslinie in der neuen Fertigung.

Viel Applaus gab es auch für Klaus Schmid, der am 1. Juli 1989 als Maschinenschlosser bei Ersa eingestellt wurde. Gut fünf Jahre später übernahm der Reicholzheimer nach dem Erwerb seines Industriemeisters die Endmontage der Serienanlagen. Seit März 2000 verantwortet er die Abteilungsleitung der Maschinenmontage. Der Geschäftsführer nannte Schmid ein Vorbild und Ansprechpartner für die Mitarbeiter, nicht zuletzt als Ausbilder für die Industriemechaniker.

Im Namen des Managements dankte er den drei Jubilaren für ihren engagierten Einsatz im Unternehmen und überreichte jeweils einen Blumenstrauß und ein Geschenk.

