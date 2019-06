Start erfolgt in Wertheim

Wertheim.Die größte Spendenaktion der Diakonie in Baden startet in diesem Jahr in Wertheim. Am Samstag, 29. Juni, begrüßt die Diakonie auf dem Marktplatz ab 9.30 Uhr ihre Gäste mit einem bunten Bühnenprogramm.

Diakonie will politisch sein. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wird der neue Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez Stellung beziehen zu brisanten sozialen Fragen der nördlichsten Stadt Baden-Württembergs. Außerdem kommen Experten und Betroffene zu den Themen Wohnungshilfe, Kindertagesstätten und Fachkräftemangel zu Wort.

Auf dem Marktplatz wird sich die Diakonie im Main-Tauber-Kreis mit vielfältigen Angeboten präsentieren. Neben Stationen zum Mitmachen und Ausprobieren, wie einem Rolli-Parcours oder einem Alterssimulationsanzug, informieren Fotoboxen über Alltagshelden. Daneben gibt es Essen und Trinken, einen Flohmarkt sowie natürlich viel Wissenswertes über die Arbeit der Diakonie in der Region. Mit Infoständen präsentieren sich die vielfältigen Angebote und Einrichtungen der Diakonie.

In der Woche der Diakonie bitten alle Kirchengemeinden Badens um Spenden für die diakonische Arbeit in Baden. Rund eine halbe Million Euro kommen so jedes Jahr zusammen. 20 Prozent davon bleiben direkt in der jeweiligen Gemeinde. 30 Prozent der Sammlung unterstützen die Arbeit des Diakonischen Werkes in der Region. 41 Prozent fließen in diakonische Projekte in ganz Baden.

Die Woche der Diakonie fördert besonders Initiativen, die ohne zusätzliche Mittel nicht umzusetzen wären. Viele Projekte, die ganz konkret Menschen helfen, brauchen die Sammlung der Diakonie, um verwirklicht werden zu können. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019