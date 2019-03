Start für 35 Bauplätze

Wertheim.Wertheim wird als Wohnort immer stärker nachgefragt. Das verdeutlichen auch die diversen Baugebiete, die ausgewiesen sind. So werden im Mai die Erschließungsarbeiten in Höhefeld und Reicholzheim starten. In Dörlesberg soll es sogar schon im April losgehen.

Das Wohnbaugebiet „Untere Dorfwiesen“ geht bereits in den dritten Abschnitt. Dieser Teil liegt in Höhefeld zwischen dem Altort und dem Neubaugebiet. Hier können auf fast einem Hektar elf Bauplätze entstehen. Die Straße „Untere Dorfwiesen“ erhält durch die Erschließungsstraße eine weitere Anbindung zum Gamburger Weg. Thomas Müller vom Bauamt wies darauf hin, dass der an der Stelle vorhandene Kanal zurückgebaut wird, es einen Weg zum Spielplatz geben werde und Stellplätze für Pkws geplant sind. Den Zuschlag für den Bau der einhundert Meter langen Straße erhält die Firma Konrad Bau aus Lauda-Königshofen für rund 590 000 Euro. Kurz diskutiert wurde im Bauausschuss die Entwässerung im Mischsystem, die für Höhefeld als vorteilhaft erachtet wird.

Eine große Nachfrage nach Bauplätzen ist auch in Reicholzheim zu verzeichnen. Hier sollen im Mai die Erschließungsarbeiten zum dritten Bauabschnitt im Wohnbaugebiet „Galgen, Ober dem Satzenberger Rain und Über dem Schillgraben“ starten. Auf einem Hektar entstehen 13 Bauplätze. Auch hier erhält Konrad Bau den Zuschlag, für rund 440 000 Euro. Davon entfallen beispielsweise auf den Straßenbau rund 290 000 Euro. Die Erschließungsstraße wird von der Straße „Zu den Kreuzen“ abzweigen und hat eine Länge von 138 Metern. Neue Fußwege stellen diverse Verbindungen her.

Die rege Nachfrage habe bewiesen, dass der Beschluss für die Erweiterung des Wohnbaugebiets „Felder II“ richtig war, so Dörlesbergs Ortsvorsteher Udo Schlachter. Weil hier bereits in diesem Jahr die Bauherren noch loslegen wollen, wird mit den Erschließungsarbeiten bereits im April begonnen. Günstigster Bieter war die Firma Boller Bau aus Distelhausen. Für rund 590 000 Euro werden elf Bauplätze geschaffen.

Müller verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die Bauarbeiten jeweils sechs Monate dauern und man sich bei allen drei Vorhaben im Kostenrahmen bewege. hei

