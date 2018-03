Staustufen als Problem

Anzeige

Neubrunn.Obmann Andreas Gugel hatte zur Fachgruppentagung der Berufs- und Nebenerwerbsfischer und der Fischereirechtsinhaber am Main nach Neubrunn aufgerufen. Der Präsident des Fischerverbandes Unterfranken, Thomas Hartmann, informierte zunächst über den Sachstand der Kormoranvergrämung und den Transport von etwa 9,5 Tonnen Aalen (2017) zum Rhein. Der ursprünglich durchgängige Fluss wurde im Zuge des Ausbaus zur europäischen Großwasserstraße zwischen Bamberg und Kostheim mit 34 Staustufen versehen. Die Durchgängigkeit für Wanderfischarten sei nicht mehr gegeben. Die an den Staustufen angegliederten Kraftwerke seien für viele Fische ein unüberwindbares, tödliches Hindernis. Bauliche Auf- oder Abstiegshilfen für die Fische seien bisher ohne messbaren Nutzen. Der Transport der Aale unterstütze die sichere Abwanderung der laichbereiten Lebewesen über die Staustufen und Kraftwerke hinweg in die Sargassosee im südlichen Nordatlantik.

Der unterfränkische Main, aufgeteilt in acht Koppelstrecken, wurde von den Sprechern der einzelnen Strecken vorgestellt. Dabei seien die Probleme durch die Verlandung von Buhnenfeldern und Altmainarmen, die zunehmende Störung von Fischen durch Sog- und Wellenschlag von Sportbooten, Flusskreuzfahrt- und Frachtschiffen, sowie der Wegfall von natürlichen Lebensräumen durch die intensive Nutzung des Mains als Freizeitraum identisch.

Viele Beeinträchtigungen

Zusammenfassend sei zu sagen: Dem Lebensraum Main stehen vielfältige Beeinträchtigungen etwa als Energielieferant und Wasserreservoir entgegen. Sein Wasser werde zur Stromgewinnung, aber auch zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen, für Gärtnereien und Weinbergen genutzt. Auch die Rad- und Wanderwege am Gewässer und die Badeplätze an Altwassern und am Hauptstrom würden immer mehr. Bei all diesen Aktivitäten stehe der Fluss im Mittelpunkt – aber bedauerlicherweise nicht immer dessen Fauna und Flora.