Anzeige

Wertheim.Das Fischerfest vom Sportfischerverein Wertheim in der Unteren Tauberklinge ist schon seit langer Zeit eine schöne Tradition. Auch in diesem Jahr laden die Sportfischer am Sonntag, 1. Juli, ab 11 Uhr zum Fest.

Im Angebot ist der beliebte Steckerlfisch und vieles mehr. Für jeden Besucher ist etwas dabei. Kaffee und Kuchen runden das Angebot ab.

Festzelt steht bereit

Sollte Petrus es nicht so gut mit den den Gästen an diesem Tag meinen, steht ein Festzelt und das Fischerheim bereit.