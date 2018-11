Steigende Temperaturen, aber politische Eiszeit?

Während die Meteorologen uns für die nächsten Tage zweistellige Plusgrade vorhersagen, scheinen, in Wertheim die politischen Temperaturen derzeit zu sinken. Mal sehen, ob es ihnen, also den Politikern, gelingt, uns die vorweihnachtliche Stimmung zu vermiesen. Seit Montag ist es Gewissheit. Der/die neue Wertheimer Oberbürgermeister/in wird am 3. Februar gewählt. Also morgen in zwei Monaten.

Gut, sollte niemand im ersten Wahlgang die benötigte absolute Mehrheit erhalten, dauert das ganze dann noch zwei Wochen länger, ist dann aber immer noch ungewöhnlich früh. Wir erinnern uns: seit 2003 beginnt die Amtszeit des Stadtoberhauptes am 1. Mai, die erste Wahl von Stefan Mikulicz fand am 16. März statt, die Wiederwahl acht Jahre später am 27. März 2011. Gegen einen späteren Termin im kommenden Jahr sprachen aus Sicht der Verwaltung und (wundert das jemanden?) vor allem der CDU-Fraktion im Gemeinderat insbesondere organisatorische und technische Gründe. Zum Beispiel die relative Nähe von OB- und Kommunalwahl.

Der ein oder andere mag sich zurückerinnern, dass es noch dichter beieinander geht. 1989 zum Beispiel. Und eine sehr gute Stadtverwaltung – die wir ja, nicht nur nach Meinung der Rathausspitze, unzweifelhaft haben - hätte das sicher auch im nächsten Jahr „gebacken gekriegt“. Wem nutzt also ein derart früher Termin? Darüber muss man nicht wirklich lange nachdenken, oder? Den potenziellen Mitbewerbern, so es denn welche gibt, des bislang einzigen nunmehr auch offiziell feststehenden Kandidaten wohl eher nicht. Der baut also seinen unzweifelhaft vorhandenen Startvorteil weiter aus, was sicher auch im Sinne seiner Unterstützer ist. Die deshalb beinhart auf dem vorgeschlagenen Termin beharrt und ihn in einer knappen Abstimmung auch durchgesetzt haben. Ob sich die da hineingesetzten Hoffnungen und Erwartungen erfüllen? Nun, in zwei, spätestens zweieinhalb Monaten werden wir es wissen.

Noch etwas länger, bis Ende Mai, dauert es, bis bekannt ist, wer die Interessen der Bürgerinnen und Bürger künftig im Gemeinderat und im Kreistag vertritt. Auch hierfür laufen sich die Parteien schon warm und auch hier hat die CDU die Nase vorn.

Am Dienstag nominieren die Christdemokraten ihre Kandidatinnen und Kandidaten, wie seit geraumer Zeit auf ihrer Internetseite zu lesen ist. Allerdings tun sie dies unter Ausschluss der allgemeinen Öffentlichkeit, denn die, in Form der Presse ist, wie schon bei der Jahreshauptversammlung kürzlich, nicht eingeladen. Wie sagte Fraktionsvorsitzender Udo Schlachter jüngst, beim Pressegespräch zum Haushalt, so schön? „In nichtöffentlicher Beratung wird mehr Disziplin an den Tag gelegt.“ Disziplinlosigkeiten – zu denen bei manchen auch abweichende Meinungen gehören - lassen sich so leichter unter der Decke halten und nach außen hin kann problemlos angebliche Geschlossenheit demonstriert werden. Und was macht eigentlich die SPD? Wird möglicherweise jetzt in Hektik verfallen. Hält aber zunächst einmal heute ihre Hauptversammlung. Und wählt dabei einen neuen Vorstand. Öffentlich übrigens. Relativ einfach machen es sich, hinsichtlich der OB-Wahl, die Freien Bürger. Die lehnen sich zurück und überlassen den etablierten Parteien die Arbeit. Dabei soll es ja durchaus auch parteilose potenzielle Kandidaten geben. Die Grünen suchen seit Monaten und eine(n) Bewerber(in) gesucht hat auch, wie zu hören war, ein Ehrenbürger unserer Stadt. Ob überhaupt und wer Erfolg hatte werden wir in Kürze wissen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018