Stein oder „neue Impulse“

Wertheim.Die Wahl des Oberbürgermeisters ist nicht erst seit der Gemeinderatssitzung am Montag ein Thema. Dennoch, mit Festlegung des Wahltermins auf den 3. Februar wird das Ereignis greifbarer.

Die offizielle Ausschreibung für die Position erfolgt am 30. November und Bewerbungen können bis 8. Januar 2019 eingehen.

Einer, der gestern mit seiner Kandidatur an die Öffentlichkeit ging, war Wolfgang Stein, seines Zeichens Bürgermeister und Erster Beigeordneter der Stadt. Der 55-Jährige ist seit 1999 in dieser Position und vertritt seit fast zwei Jahren den erkrankten Oberbürgermeister Stefan Mikulicz. Der wisse von dieser Bewerbung, gibt Stein zu.

„Nachdem der Ablauf feststeht, ist es der richtige Zeitpunkt, mich zu äußern“, sagt Stein in einem Gespräch. Keinen Zweifel lässt der Kommunalpolitiker daran, dass ihm die Arbeit liege, er das gute Miteinander in der Verwaltung schätze, genauso wie den offenen Gedankenaustausch und vertrauensvollen Umgang im Gemeinderat.

„Bei dieser Stelle geht es nicht um Ideologie, sondern um Sachthemen – um die Stadt, die Weiterentwicklung und was das Beste für die Stadt ist“, sagt er mit Nachdruck. „Ein Oberbürgermeister muss für alle da sein, und nicht nur für eine Gruppierung“, fügt er an. Auch, dass er die Arbeit gern fortsetzen würde. Unterstützung wird Stein nicht nur von seiner Familie, sondern auch von der CDU erhalten. Der grobe Fahrplan für den Wahlkampf steht schon fest. So will Stein neben der Bürgerveranstaltung jeden Orts- und Stadtteil besuchen.

Zum Thema Gegenkandidaten bemerkt er salopp, das werde man dann sehen, wenn es losgehe. Stein versichert jedenfalls, dass er keine „Materialschlacht“ lostreten wolle, „Mein Konterfei muss nicht an jeder Ecke hängen.“

SPD will „echte“ Wahl

Beim Thema Kandidaten hat SPD auch noch ein Wörtchen mitzureden. Dass der Fraktionsvorsitzende Patrick Schönig seinen Hut nicht in den Ring wirft, war spätestens am Montagabend nach einer kleinen Frotzelei auf der Gemeinderatssitzung klar. „Von uns wird vermutlich niemand kandidieren“, versichert Schönig gestern noch einmal. Jedoch sei man gern bereit, potenzielle Bewerber zu unterstützen, mit deren Positionen und Persönlichkeit man übereinstimme. In den vergangenen Monaten seien bereits einige Kandidaten an die SPD herangetreten.

„Wir sind daran interessiert, dass es klappt und wir am 3. Februar eine echte Wahl haben.“ So sei man mit einigen Kandidaten im Gespräch. „Es tut doch gut, wenn neue Impulse in die Stadt kommen“, so Schönig. Nach fast 20-jähriger Tätigkeit sieht Schönig dieses Potenzial bei Wolfgang Stein nicht mehr.

„Wir haben uns auch über das Thema unterhalten und entschieden, dass wir es den etablierten Parteien überlassen, denn die sind doch eigentlich prädestiniert dafür. Wir warten ab, wer sich meldet und lehnen uns zurück“, sagt Hubert Sadowski von den Freien Wählern.

„Wir haben jemanden, der vorsichtig bei uns angeklopft hat“, gibt Richard Diehm von Bündnis 90/Die Grünen auf Nachfrage bekannt. Er habe schon vor Monaten auf der Homepage der Grünen und Alternativen in den Räten in Baden-Württemberg für die anstehende Wahl Werbung gemacht. „Von dem Rücklauf bin ich enttäuscht. Das ist ein mittleres Desaster, dass sich fast niemand traut. Man könnte ja meinen, dass die Stadt es nicht wert ist, sich zu bewerben. Dabei haben wir so viele Vorteile“, sagt Diehm. Man habe vieles unternommen, beispielsweise sei man an den Landesvorsitzenden Oliver Hildenbrandt und verschiedene Grünen-Bürgermeister herangetreten. Anfang Dezember wird sich laut Diehm zeigen, ob man einen Kandidaten habe. Kurz danach, am 13. Dezember, wird Wolfgang Stein ein Gespräch mit der Ortsgruppe der Grünen führen. „Wir werden gucken, ob es Gemeinsamkeiten gibt und richten danach unsere Entscheidung“, sagt Richard Diehm abwiegelnd. hei

