Steinfurter Abteilung war vier Mal im Einsatz

Steinfurt.Die Freiwilligen Feuerwehr Steinfurt traf sich kürzlich zur Generalversammlung im Gemeindezentrum.

Abteilungskommandant Christian Böhrer gab bekannt, dass die Wehr zurzeit aus 33 Aktiven, sechs Alterskameraden und zehn Jugendlichen besteht. Man absolvierte acht Übungsabende, davon vier zusammen mit den Külsheimer Abteilung.

Besonders erwähnte Böhrer die Weihe des neuen Tragkraftspritzenanhängers im Rahmen des alljährlichen Grillfests sowie den Anschluss des Feuerwehrgerätehauses an das Wärmenetz Steinfurt.

Schriftführer Thomas Bischof berichtete, dass im abgelaufenen Jahr 17 Funkmeldeempfänger ausgegeben wurden. Die Wehr war mithilfe dieser und der Sirenenalarmierung zu vier Einsätzen gerufen worden. Auch die alljährlichen Aktivitäten wie die Ausrichtung des Kappenabends, die Maibaumaufstellung und die Gedächtnisfeier zum Volkstrauertag mit anschließendem Appell am Ehrenmal fanden in Bischofs Bericht Erwähnung.

Die Prüfer Tobias Ballweg und Tobias May bescheinigten Kassenwart Gerhard Amend nach dessen Bericht eine korrekte Führung der Finanzen.

Jugendwart Timo Häfner bedankte sich bei seinem Stellvertreter Jonas Amend und den Kindern für das tolle Miteinander. Ohne dieses wären die nahezu jedes zweite Wochenende stattfindenden Gruppenabende und viele Aktivitäten nicht möglich.

Stadtkommandant Heiko Wolpert blickte auf die zurückliegenden Einsätze und hob das neue Einsatzkonzept, das noch verfeinert werden soll, hervor. Für die Steinfurter Wehr stehen die Wasserförderung mit ihrer Pumpe und dem neuen, in Külsheim stationierten Gerätewagen-Logistik sowie die personelle Zuführung im Vordergrund. Voraussichtlich werde sich die Einsatzrate für die Steinfurter Wehr erhöhen, so Wolpert. Der Stadtkommandant bedankte sich bei der Abteilung für die gute Zusammen- und Jugendarbeit in Steinfurt.

Bürgermeister Thomas Schreglmann schloss sich den Dankesworten an und stellte die Feuerwehrbedarfsplanung vor. Wie er erklärte, habe man dank der guten Haushaltslage schon einiges bewegen können. Auch das Gemeindezentrum sei seit der vergangenen Woche ans Wärmenetz angeschlossen.

Einstimmig erteilte die Versammlung dem Vorstand die Entlastung. Bernd Böhrer und Heinrich May wurden für ihr Engagement im Feuerwehrabteilungsausschuss mit einem Präsent bedacht. Ein solches erhielt auch Kurt Erbacher, der in die Altersmannschaft wechselt.

Geehrt für 15 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit wurden Daniel Amend, Michael Amend, Markus Bischof, Ralf Erbacher, Volker Erbacher, Heiko May und Sebastian May.

Abteilungskommandant Christian Böhrer wies auf den am 30. März geplanten Kameradschaftsabend hin. Er bedankte sich bei allen Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Als kleine Überraschung verteilte er an alle Feuerwehrangehörigen eine Wintermütze mit dem Schriftzug „Feuerwehr Steinfurt“. ffw

