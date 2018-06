Stets für das Allgemeinwohl engagiert

Anzeige

Wie sehr Karl Schreck nicht nur seinen Betrieb im Auge hatte, sondern sich ebenso für das Allgemeinwohl engagierte, zeigt sich schon in seiner Jugend. So trat er mit 13 Jahren in die Wertheimer Feuerwehr ein. Auch hier erhielt er nach verschiedenen Weiterbildungen immer mehr Verantwortung zugeteilt: Nach der Ernennung zum Oberlöschmeister erfolgte 1976 die Wahl zu Abteilungskommandanten der Stützpunktfeuerwehr Wertheim.

Gewürdigt wurde sein Engagement mit dem Feuerwehrehrenkreuz in Silber oder dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber. Nach der Beförderung zum Hauptbrandmeister wurde Schreck 1991 zum Ehrenkommandanten der Wertheimer Feuerwehr ernannt. Nach 52 Jahren Arbeitszeit übergab Schreck 1999 den Betrieb an seine Söhne. Parallel dazu schied er auch nach 52 Jahren aus dem aktiven Dienst bei der Feuerwehr aus. fn

