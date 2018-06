Stilvoll genießen

Anzeige

An allen Tagen gibt es Live-Musik: Am Freitag spielen von 18 bis 23 Uhr die „Cavallinis“, am Samstag von 17 bis 23 Uhr die Kultband „Jets“. Am Sonntag unterhalten zum Frühschoppen die „Marktplatz-Rammlers“ und zum Ausklang von 17 bis 22 Uhr „Rase 2“.

Geöffnet ist das Weinfest am Freitag von 17 bis 0 Uhr, am Samstag von 11 bis 0 Uhr und Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Die offizielle Eröffnung am Freitag um 17.30 Uhr erfolgt durch OB-Stellvertreter Bernd Hartmannsgruber und Weinprinzessinnen der Region. stv

