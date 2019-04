Stimmzettel bleibt wiederholt leer

Dietenhan.Das, was die meisten der rund 30 Besucherinnen und Besucher vor allem interessierte, stand gar nicht auf der Tagesordnung der Sitzung des Dietenhaner Ortschaftsrat am Freitagabend im Saal des Bürgerhauses. Zur Sprache kam es aber natürlich trotzdem. Und so weiß man nun, dass es für die Wahl des Gremiums am 26. Mai, wie vor fünf Jahren, keine offiziellen Kandidatinnen und Kandidaten und damit einen leeren Stimmzettel geben wird.

Drei Männer interessiert

Hatten sich 2014 im Vorfeld vier Personen interessiert gezeigt, so sind es diesmal drei: neben Marco Oberdorf, der dem Ortschaftsrat bereits angehört, würden sich auch Matthias Giese und Frank Helm wählen lassen. „Fangen wir mit unserem größten Problem an“, hatte der stellvertretende Ortsvorsteher Peter Sahlender das Thema unter dem Punkt „Verschiedenes“ doch noch zur Sprache gebracht.

Der Ortschaftsrat und auch Ehrenbürger Kurt Oberdorf hätten in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt. „Fakt ist, wir haben zurzeit drei Kandidaten.“ Die Dietenhanerinnen und Dietenhaner haben damit am 26. Mai wirklich die „freie Auswahl“. Sie können ihre Stimme jeder und jedem geben, den oder die sie für das Amt für geeignet halten. „Die Vereine haben die gleichen Probleme wie der Ortschaftsrat – oder umgekehrt“, berichtete später Rainer Englert. Man wolle niemandem Vorhaltungen machen, dass oder warum man nicht bereit sei, sich zu engagieren.

Draht zueinander fehlt

„Dietenhan ist begehrt als Wohnort, von der Struktur her eine der jüngsten Ortschaften, es gibt wahnsinnig viele Kinder. Aber es fehlt ein wenig der Draht zueinander, warum auch immer“, bedauerte Vorsitzende des Gesangvereins.

Potenzial aktivieren

Bei der Feuerwehr werde die Situation allmählich richtig dramatisch. Nun plant man am 17. Mai eine „Bürgerversammlung“, von der er sich viel verspreche. „In Dietenhan steckt viel Potenzial, wir müssen es aktivieren“, so Englert. Jeder Haushalt werde eine schriftliche Einladung zu der Veranstaltung bekommen, kündigte Peter Sahlender an. Matthias Giese bot an, auch via Facebook entsprechende Informationen zu verbreiten. ek

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019