Stolz auf die Botschafterin in Sachen Musik

Förderverein als Stütze

Ohne den Förderverein wiederum, so Blido weiter, „wäre manches in der Musikschularbeit nicht möglich gewesen“. Der Redner wies auf mehr als 50 Kooperationen hin und richtete einen besonderen Gruß an den Elternbeirat als „sehr wichtigen Partner und Unterstützer“. Nicht vergessen wurden natürlich die Lehrerinnen und Lehrer. „Sie leisten hoch qualifizierte Arbeit und geben ihr Wissen und Können engagiert und liebevoll an ihre Schülerinnen und Schüler weiter.“

Es sei eine sehr vorausschauende Entscheidung des damaligen Gemeinderates gewesen, dem Vorschlag von Dr. Walther Camerer und dessen Frau Anni zu folgen, und eine kommunale Jugendmusikschule zu gründen, stellte Bürgermeister Wolfgang Stein fest. Er freute sich, wie sein Vorredner, im Publikum Dieter Bender begrüßen zu können, der die Einrichtung mehr als zwei Jahrzehnte lang geleitet hatte.

Erfolgreiche Arbeit

Eine besondere Würdigung erfuhren die heutigen Nachfolger, Fedra und Stefan Blido. „Sie führen die Städtische Musikschule ausgesprochen erfolgreich und haben sie zum Aushängeschild der Stadt gemacht.“ Als „Botschafter der Stadt“ auf die man „sehr, sehr stolz“ sei, bezeichnete er die – zumeist sehr erfolgreichen – Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Wettbewerb „Jugend musiziert“.

Auch Stein betonte die Bedeutung des Musikschulrats und wies darauf hin, dass das Angebot der Einrichtung in den fünf Jahrzehnten stark ausgeweitet wurde und heute von der musikalischen Früherziehung über den Unterricht an den verschiedensten Instrumenten und im Gesang bis hin zur schuleigenen Band reicht.

Bildung für Generationen

Der Bürgermeister ging auf die Umbenennung zu Beginn dieses Jahres ein, mit der man deutlich mache, dass sich die musikalische Bildung nicht mehr auf Kinder und Jugendliche beschränke, sondern verstärkt auch Erwachsene ansprechen wolle. „Die Musikschule Wertheim ist zweifellos auf dem richtigen Weg, “, schloss der Redner.

Der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands der Musikschulen Baden-Württemberg, Kersten Müller, bescheinigte der Jubilarin, den Wandel und die Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen beispielhaft vollzogen zu haben. Sie besitze das Format, die zukünftige Entwicklung der Musikschullandschaft prägend mitzugestalten.

