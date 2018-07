Stolz auf die erste, eigene Bewerbungsmappe

Anzeige

In den nächsten Modulen ging es um die Themen „Anschreiben“ und „Bewerbungsmappe“. Zum Abschluss erhielten die Teilnehmer Tipps zu Vorstellungsgesprächen, aber auch zum Bewerbungsprozess allgemein. Er läuft in den Herkunftsländern meist informeller ab als in Deutschland. Aus Sicht der Initiatoren konnte das Coaching nur ein erster Schritt in Richtung kompletter Bewerbung sei. Deshalb stand die Vermittlung des notwendigen Handwerkzeugs stärker im Fokus als das reine Endprodukt. Dennoch waren die Teilnehmer am Abschlusstag sehr stolz, als sie ihre Bewerbungsmappen entgegennahmen. Sie haben das Coaching als großen Erfolg und wertvolle Hilfe empfunden.

Unterstützung zugesichert

Integrationsmanager Christoph Schröder sicherte den Teilnehmern auch für die Zukunft die unterstützende Begleitung und Beratung beim Weg in den Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt zu und betonte dabei die enge Absprache mit Jobcenter und Arbeitsagentur. stv

