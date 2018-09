Stolz auf die hervorragenden Mitarbeiter

Bestenheid.Die Weihnachts- und Jahresabschlussfeier der Firma Zippe Industrieanlagen GmbH fand am Freitagabend in der Aula Alte Steige in stimmungsvollem Ambiente statt. Die Geschäftsführer Dr. Bernd-Holger Zippe und Dr. Philipp Zippe gaben einen Überblick über das Geschäftsjahr 2013, einen Ausblick auf 2014, stellten neue Mitarbeiter vor, ehrten sowohl Jubilare als auch Auszubildende mit besonderen

...