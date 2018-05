Strafe bleibt bestehen

Anzeige

In der Verhandlung beim Amtsgericht Wertheim warf der beschuldigte US-Amerikaner der Polizei Rechtsbeugung und Nötigung vor. Auch sein Befangenheitsantrag gegen die Richterin wurde abgelehnt. Das Urteil wegen Trunkenheit im Verkehr lautete damals 40 mal 25 Euro Strafe und Entzug der Fahrerlaubnis.

Ein weiteres Mal fiel der Mann der Polizei im Jahr 2014 auf. Damals war er nüchtern jedoch ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Der Strafbefehl konnte an ihn zugestellt werden, die Ladung zur Verhandlung aber wegen Wohnsitzwechsels nicht mehr. Es folgten mehrere Aufenthaltsermittlungen, und es erging sogar ein Haftbefehl.

Zu einem späteren Zeitpunkt konnte der Wohnort ermittelt werden, es kam zur Terminierung der jetzigen Verhandlung. Die Ladung dafür erreichte den Angeklagten, denn er schickte als Reaktion ein Fax an das Gericht. Den Inhalt sah die Richterin in der kürzlich stattgefundenen Verhandlung nicht als eine ausreichende Entschuldigung an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft verwarf die Richterin den Einspruch des Angeklagten gegen den Strafbefehl von 2014. Dieser hat nun Gültigkeit. goe

